2023 Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün kutlanacak?

İslam aleminin idrak ettiği Hicri yılbaşı 2023 yılında ne zamana denk geliyor merak ediliyor. İşte 2023 Hicri yılbaşı tarihi ve önemi...

Yeni yıl kutlamayı Müslüman olmayanların adeti sayanlar, Hicri yılbaşı hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Peygamberimizin, Mekke'den Medîne'te hicretinin başlangıç kabul edildiği seneye “Hicrî Yıl” denir.

Muharrem ayının birinci günü kutlanan Hicri yılbaşı, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor.

2023 yılında Hicri yılbaşı ne zamana denk geliyor merak ediliyor. Diyanet'in takvimine göre idrak edilecek gün açıklandı.

Peki 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar..

2023 Hicri yılbaşı ne zaman?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Böylelikle, 2023 yılı Hicri yılbaşı 19 Temmuz'a tekabül ediyor.

Hicri yılbaşının önemi

Müslümanlar için bir dönüm noktası olarak hicret, tarihte yepyeni bir sayfa açtı. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifi ile birlikte hicrî takvimin de başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde Muharrem ayının ilk günü hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul gördü.