2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu! 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu! 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Yurtdışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin 2023 yılında ne kadar olacağı belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sontası yurtdşından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.

Yeniden değerleme oranının belli olması ile 2023 yılında uygulanacak ve cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu. Birçok kişi tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde yurtdılından getirilen telefonlar belli bir ücret karşılığında kayıt edilebiliyor.

İşte bu ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı belli oldu. IMEI kayıt ücretinde büyük bir zamn bekleniyor. Peki 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı..

2023 IMEI kayıt ücreti ne zaman olacak?

2022 yılında 2732 TL olan IMEI kayıt ücreti 2023 yılında 6091 TL’ye çıkarılacak.

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılında günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1500 TL

2020 - 1838 TL

2021 - 2006 TL

2022 - 2732 TL

2023 - 6091 TL