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- 2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu! 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu! 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
- 03.11.2022 - 14:34
- Güncelleme : 03.11.2022 - 14:37
TÜİK tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sontası yurtdşından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.
Yeniden değerleme oranının belli olması ile 2023 yılında uygulanacak ve cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu. Birçok kişi tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde yurtdılından getirilen telefonlar belli bir ücret karşılığında kayıt edilebiliyor.
İşte bu ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı belli oldu. IMEI kayıt ücretinde büyük bir zamn bekleniyor. Peki 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı..
2023 IMEI kayıt ücreti ne zaman olacak?
2022 yılında 2732 TL olan IMEI kayıt ücreti 2023 yılında 6091 TL’ye çıkarılacak.
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılında günümüze değişimi şu şekilde;
2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119 TL
2015 - 131 TL
2016 - 138 TL
2017 - 149 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838 TL
2021 - 2006 TL
2022 - 2732 TL
2023 - 6091 TL