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    2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

    2023 yılında Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini merak edenler, "2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 18.10.2022 - 17:35
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    2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

    Tüm İslam alemi tarafından coşkuyla kutlanan Kurban Bayramı, kalpleri birbirine yakınlaştırıyor.

    Yardıma muhtaç olanlara yardım edilen ve küsleri barıştıran bu bayramda, et yardımları ile ihtiyacı olanların da karnı doyuyor.

    Herkesin kucaklaştığı ve İslam alemi için önemli olan Kurban Bayramı hakkında şimdiden, "2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?" sorusu gündem oldu.

    Erkenden kurbanlık almak isteyen ya da tarihleri not alarak tatillerini ayarlamak isteyenler, "2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun cevabını arıyor.

    Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte yanıtı..

    2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

    2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

    Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

    2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? #1


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