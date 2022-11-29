2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Dini günler takvimi!

2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Dini günler takvimi!

Bu yıl dini ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, 2023 yılı Kurban ve Ramazan bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2023 dini günler takvimi

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her yıl miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Yeni yılın dini takvimi de belli oldu.

2022 yılının bütün dini günleri gerçekleşti. Bütün ibadetler yapıldıktan sonra, gözler 2023 yılı dini takvime çevrildi.

Müslüman vatandaşlar, önümüzdeki yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı tarhilerini merak ediyor. İşte 2023 dini günler takvimi

2023 Kurban Bayramı ne zaman?

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

23 Mart günü başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. Gününe denk geliyor.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ