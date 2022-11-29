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- 2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Dini günler takvimi!
2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Dini günler takvimi!
Bu yıl dini ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, 2023 yılı Kurban ve Ramazan bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2023 dini günler takvimi
- 29.11.2022 - 13:50
Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her yıl miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Yeni yılın dini takvimi de belli oldu.
2022 yılının bütün dini günleri gerçekleşti. Bütün ibadetler yapıldıktan sonra, gözler 2023 yılı dini takvime çevrildi.
Müslüman vatandaşlar, önümüzdeki yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı tarhilerini merak ediyor. İşte 2023 dini günler takvimi
2023 Kurban Bayramı ne zaman?
2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.
2023 Ramazan Bayramı ne zaman?
23 Mart günü başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. Gününe denk geliyor.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- 23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı
- 26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
- 17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili
- 06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
- 23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı
- 17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi
- 20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe
- 21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
- 22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
- 23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)
- 27 Haziran 2023 Salı: Arefe
- 28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)
- 29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
- 30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)
- 01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)
- 19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı
- 28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü
- 26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili