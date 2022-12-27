2023 Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi ne kadar? Milli Piyango bilet fiyatları! Tam, yarım, çeyrek bilet...

2023 Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi ne kadar? Milli Piyango bilet fiyatları! Tam, yarım, çeyrek bilet...

Yeni yıla kısa bir zaman kala vatandaşları Milli Piyango çekilişi heyecanı sardı. Peki bu yıl Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? İşte büyük ikramiye ve Milli Piyango bilet fiyatları...

2023 yılı beraberinde şans oyunu heyecanını getiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Vatandaşlar tam, yarım ya da çeyrek bilet alarak, Milli Piyango çekilişine katılıyor. Bu yılki bilet ücretleri merak konusu oldu.

Bilet fiyatlarının yanı sıra Yılbaşı İkramiyesi de vatandaşların gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 120 milyon TL olan ikramiyenin bu yılki fiyatları araştırılrıyor.

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 2023 yılı Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı belli oldu. Büyük çekiliş 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı canlı olarak gerçekleşecek.

Peki 2023 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

2023 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar?

2023 yılı için Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirtildi. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL’lik ödülü kazanacak. Peki bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango 2023 bilet fiyatları

200 milyon liralık büyük ikramiye tutarının olduğu yılbaşı özel çekilişinde;

Tam bilet 200 TL’den,

Yarım bilet 100 TL’den

Çeyrek bilet 50 TL’den satışa sunuldu.

Milli Piyango bileti nasıl alınır?

Milli Piyango yılbaşı biletleri; gezici bayi ve sabit bayilerden, Milli Piyango resmi web sitesinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden ya da sabit bayi terminallerinden dijital olarak alınabilmektedir.