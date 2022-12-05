Petrol
86.77
1.40%
Euro
19.692
0.32%
Dolar
18.6366
0.01%
Altın
1.077
0.00%
Borsa
4936
0.00%
Bitcoin
326.830
1.21%
BTXN Coin
5.48
0.92%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    2023 Noel (Christmas) ne zaman, hangi gün kutlanacak?

    Yıl sonuna yaklaşılmasıyla Christmas yani Noel tarihi de merak konusu oldu. Bu sene Noel ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte Hristiyanların bayramı Noel hakkında detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2023 Noel (Christmas) ne zaman, hangi gün kutlanacak?

    2022 yılının son günlerini yaşarken, noel hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

    Yurt dışında Aralık ayının son haftasında kutlanmaya başlanan Noel'in bu sene ne zaman olduğu merak konusu. Christmas olarak da bilinen noel ne zaman, hangi gün kutlanacak araştırılıyor.

    Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü dini bir bayramdır. Noel baba hikayesiyle hediyeleşmek büyük bir gelenek haline gelmiştir.

    Peki noel nedir, ne zaman kutlanır? 2023 Noel (Christmas) ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    2023 Noel (Christmas) ne zaman, hangi gün kutlanacak? #1

    2023 Noel ne zaman kutlanacak?

    Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.


    Hakkari’de, taziyeye giden minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
    3. Sayfa

    Hakkari’de, taziyeye giden minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi
    Dünya Kupası

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi

    Görüş Bildir