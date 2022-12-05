2023 Noel (Christmas) ne zaman, hangi gün kutlanacak?

2023 Noel (Christmas) ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla Christmas yani Noel tarihi de merak konusu oldu. Bu sene Noel ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte Hristiyanların bayramı Noel hakkında detaylar...

2022 yılının son günlerini yaşarken, noel hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

Yurt dışında Aralık ayının son haftasında kutlanmaya başlanan Noel'in bu sene ne zaman olduğu merak konusu. Christmas olarak da bilinen noel ne zaman, hangi gün kutlanacak araştırılıyor.

Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü dini bir bayramdır. Noel baba hikayesiyle hediyeleşmek büyük bir gelenek haline gelmiştir.

Peki noel nedir, ne zaman kutlanır? 2023 Noel (Christmas) ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2023 Noel ne zaman kutlanacak?

Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.