Ramazan Bayramı'nın 2023 yılında hangi güne geldiğini merak edenler, "2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Tüm İslam alemi için Ramazan ve Ramazan Bayramı oldukça önemli..

Kalplerin birleştiği, iftarların yapıldığı ve küslerin barıştığı Ramazan ile Ramazan Bayramı, özel günler arasında başı çekiyor.

Ağzın sadece güzel cümleler için açıldığı bu mübarek ayda bayrama kavuşmak ise herkesin dilediği en önemli şeylerden birisi.

2022 yılında bayrama kavulanlar, şimdiden 2023 yılının tarihini de araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?" soru gündem oldu.

Tatilin süresini öğrenen vatandaşlar ise değerlendirmek için ailesiyle planlar yapmaya erkenden başlıyor.

Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte yanıtı..

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Diyanet'in 2023 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayıp, 20 Nisan günü son bulacak.

İlk sahura ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Kadir gecesi ne zaman?

Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Kadir Gecesi, 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi gününde eda edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2023 Ramazan Bayramı Arefesi

- 20 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 1. Gün

-21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 2. Gün

- 22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün

- 23 Nisan Pazar