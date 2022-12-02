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    2023 rengini belli etti! Pantone VIVA MAGENTA nasıl bir renk?

    Küresel renk otoritesi Pantone, 2023 yılının rengini seçti. İşte "Viva Magenta" rengi...
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 13:40
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    2023 rengini belli etti! Pantone VIVA MAGENTA nasıl bir renk?

    Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, herkesin merakla beklediği 2023 yılı rengini açıkladı.

    Pantone mevcut renklerin arasından bir renk seçmek yerine yeni bir renk oluşturdu ve buna Viva Magenta adı verildi.

    Modadan tekstile birçok sektöre yön veren Pantone 2023 rengi merak konusu oldu.

    Binlerce kişi "Viva Magenta rengi nedir? Viva Magenta rengi nasıl bir renk?" sorularını internette araştırmaya başladı.  Peki Viva Magenta hangi renk? İşte ayrıntılar...

    Pantone 2023 rengi

    Her yıl yaptığı gibi mevcut renk paletinden bir renk seçmek yerine 2023 yılına özgü yeni bir renk üreten Pantone, bu renk tonunu PANTONE 18-1750 Viva Magenta olarak isimlendirdi.

    2023 rengini belli etti! Pantone VIVA MAGENTA nasıl bir renk? #1

    Yansıttığı anlam

    2023 Pantone ayrıca 2023'ün rengini, saf mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk olarak nitelendirdi.

    Sıcak ve soğuğu dengeleyen 'incelikli bir kızıl ton' olarak tanımlanan Viva Magenta için "Alışılmadık bir zaman için alışılmadık bir renk" yorumu yapıldı.

    2023 rengini belli etti! Pantone VIVA MAGENTA nasıl bir renk? #2


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