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    2023 resmi tatil takvimi belli oldu

    2023 resmi tatil takvimi belli oldu

    Yeni yıla adım adım yaklaşırken, 2023’teki resmi tatiller merak konusu oldu. Takvime göre bu yıl çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonuna denk geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 09:57
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    2023 yılında gerçekleşecek olan resmi tatillerin günleri belli oldu.

    Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor.

    1 Ocak, 23 Nisan, 15 Temmuz ve 29 Ekim gibi…

    Daha az tatil yapılacak

    Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak.

    İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak.

    Öncesinde yani 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil değil.

    2023 resmi tatil günleri takvimi

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

    2023 resmi tatil takvimi belli oldu #1


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