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2023 resmi tatil takvimi belli oldu

2023 resmi tatil takvimi belli oldu

Yeni yıla adım adım yaklaşırken, 2023’teki resmi tatiller merak konusu oldu. Takvime göre bu yıl çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonuna denk geliyor.