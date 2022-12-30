2023 Yılbaşı sofrası için hazırlayabileceğiniz pratik çikolatalı pasta tarifi! İşte yapılışı ve malzemeleri...

2023 Yılbaşı sofrası için hazırlayabileceğiniz pratik çikolatalı pasta tarifi! İşte yapılışı ve malzemeleri...

Yeni yılda yılbaşı sofrasında yapabileceğiniz pratik çikolatalı pasta tarifini sizler için derledik. İşte yılbaşı sofranızın vazgeçilmezi olacak yapımı kolay çikolatalı yılbaşı pastası tarifi...

Özellikle yılbaşı akşamında hazırlayıp ailenize ve misafirlerinize sunabileceğiniz iki katlı çikolatalı pasta tarifi, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dilim dilim keserek servis edebileceğiniz bu pasta için yumurta, un, kakao, kabartma tozu gibi belli başlı malzemeler gerekiyor. İşte yılbaşı pastası tarifi ve malzemeleri...

2023 Pratik çikolatalı yılbaşı pastası malzemeleri neler?

Pandispanya malzemeleri:

4 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1/2 çay kaşığı tuz

5 yemek kaşığı soğuk su

150 gram toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı un

3,5 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı (kek kalıbını yağlamak için)

Çikolatalı pasta kreması için:

2,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı buğday nişastası

2 yemek kaşığı kakao

140 gram bitter çikolata (eritilmiş)

200 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş)

Üzeri için gereken malzemeler:

1 paket krema

200 gram bitter çikolata

30 gram beyaz çikolata

1,5 su bardağı pirinç fındık

Çikolatalı pasta tarifi!

Öncelikle pastanın kekini hazırlamak için gerekli malzemelerin varlığından emin olun. 4 adet yumurta beyazı, yarım çay kaşığı tuz ve 5 yemek kaşığı soğuk suyu ekleyin. Kar haline gelene dek karışımı kadar çırpın.

Ardından yumurta sarılarının üzerine geriye kalan toz şekeri ve vanilini ekleyip, yumurta sarılarının rengi iyice açılana ve şeker eriyene dek çırpın. Çırpmış olduğunuz yumurta aklarını yumurta sarılarına ekleyin ve bir spatula desteğiyle alttan üste doğru karıştırmayı sürdürün. 3,5 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozunu yumurtalı karışımın içerisine ekleyin.

Spatula desteğiyle yine alttan üste doğru karıştırın ve kuru malzemeleri sıvı karışıma iyice yedirin. Hazırlamış olduğunuz karışımı yağlanmış kelepçeli karışıma aktarın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.

Pastanın kremasını hazırlamak için ise derin bir sos tenceresinde 2,5 su bardağı sütü, yarım su bardağı toz şekeri, yarım su bardağı nişastayı ve 2 yemek kaşığı kakaoyu koyulaşana dek sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Kremanın koyulaştığını göreceksiniz. Koyulaşan kremanın içerisine 140 gram bitter çikolatayı ilave edin ve eriyene dek karıştırıp ocaktan alın.

Başka bir sos tavasında üzerini kaplayacağımız ganaj kısmı için ise 1 paket kremayı ve 200 gram bitter çikolatayı kısık ateşte çikolata eriyene dek karıştırın. Çikolata ve krema birbirine iyice karıştıktan ve parlak bir görünüm kazandıktan sonra ocaktan alın.

Oda sıcaklığında soğumuş olan pasta kremasının içerisine 200 gram tereyağını ilave edin. Ardından mikser yardımıyla bunu iyice çırpın ve pastayı hazırlayana dek buzdolabında bekletmeye devam edin.

Artık pişen ve soğuyan pandispanyayı ortadan ikiye bölmelisiniz. Daha sonra alt tabanını rahat çalışabileceğiniz bir servis tabağına koyun. Üzerine ise buzdolabında bekletmiş olduğunuz çikolatalı pasta kremasının 3'te 1'ini ilave edin ve pastanın her yerine dağıtın.

Artan pandispanyayı da kremanın üzerine yerleştirin ve kenarlara geen kremaları spatula yardımıyla düzeltmeyi sürdürün. Elinizde kalmış olan çikolata kremasını da üst kısma yaymalısınız. Sonra pastaya şeklini verin. Bu şekilde, kremanın soğuması için en az 2 saat buzdolabında bekletmelisiniz.

Soğumuş pastanın üzerine hazırladığınız çikolatalı ganajı ilave edin ve kenarları da 1,5 su bardağı pirinç fındık ile bir güzel kaplayın. Son olarak 30 gram eritilmiş beyaz çikolatayı pastanın üzerine dilediğiniz şekilde ekleyin ve dilediğiniz farklı çikolata tipleri ile üzerini süsleyin. Şimdi dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz, afiyet olsun!