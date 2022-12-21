2023 Yılı Dini günler takvimi

2023 yılının dini gün ve geceleri ne zaman? Diyanet’in hazırladığı 2023 dini günler takvimini okurlarımız için derledik. İşte 2023’deki dini günler...

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgilere göre, 2023 yılının dini günlerini sizin için derledik. 2023 Yılı, Hicri olarak 1444 yılına denk geliyor. Peki en çok araştırılan konu olan 2023 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

2023 Üç Aylar; 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023 Regaip Kandili ne zaman?

2023 Regaip Kandili; 26 Ocak 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

2023 Miraç Kandili ne zaman?

2023 Miraç Kandili; 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

2023 Berat Kandili ne zaman?

2023 Berat Kandili; 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2023 Ramazan başlangıcı; 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak.

2023 Kadir Gecesi ne zaman?

2023 Kadir Gecesi; 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

2023 Ramazan Bayramı, 21-22-23 Nisan 2023 günlerinde kutlanacak.

Ramazan Bayramı’nın 1. günü: 21 Nisan 2023 Cuma günü,

Ramazan Bayramı’nın 2. günü: 22 Nisan 2023 Cumartesi günü,

Ramazan Bayramı’nın 3. günü: 23 Nisan 2023 Pazar günü kutlanacak.

2023 Kurban Arefesi / Arefe günü ne zaman?

2023 Kurban arefesi; haftanın ikinci günü, 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geldi.

2023 Kurban Bayramı ne zaman?

2023 Kurban Bayramı; 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 günlerinde kutlanacak.

Kurban Bayramı’nın 1. günü: 28 Haziran 2023 Çarşamba günü,

Kurban Bayramı’nın 2. günü: 29 Haziran 2023 Perşembe günü,

Kurban Bayramı’nın 3. günü: 30 Haziran 2023 Cuma günü,

Kurban Bayramı’nın 4. günü: 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü kutlanacak.

2023 Hicri Yılbaşı / 2023 Muharrem ayı ne zaman?

2023 Hicri yılbaşı; 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek.

2023 Aşure Günü ne zaman?

2023 Aşure günü; 28 Temmuz 2023 Cuma günü idrak edilecek.

2023 Mevlid Kandili ne zaman?

2023 Mevlid Kandili; 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.