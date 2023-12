2023 yılında bakın en çok hangi filmleri izledik... 2023 yılında Google üzerinden en fazla aranan filmler belli oldu. Başı ise gündemden düşmeyen Barbie çekti.

ensonhaber.com

2023 yılında bolca dizi ve film yayına verildi...

Özellikle dijital platform üzerinden binlerce içerik, sevenleriyle buluşturdu. Google ise yıl biterken karne çıkardı.

2023 yılı boyunca Google Trendler'den neredeyse hiç inmeyen, Google'da en çok aranan dizi ve filmler belli oldu.

Liste başında HBO’nun video oyunundan uyarlama dizisi “The Last of Us” ile "Barbenheimer” adıyla anılan yılın fenomen yapımları Barbie ve Oppenheimer, yer aldı.

İşte 2023'un en çok izlenen filmleri!

10. Cocaine Bear

9. Five Nights at Freddy’s

8. John Wick: Chapter 4

7. Creed III

6. The Super Mario Bros. Movie

5. Guardians of the Galaxy Vol. 3

4. Everything Everywhere All at Once

3. Sound of Freedom

2. Oppenheimer

1. Barbie