2023 yılının en şanslı üç burcu belli oldu! İşte köşeyi dönenler...

2023 yılının en şanslı üç burcu belli oldu! İşte köşeyi dönenler...

2023 yılına az bir süre kala, astroloji dünyası en şanslı burçları belirledi. Bu burçlara sahip olan kişiler, 2023 yılını daha keyifli geçirecek gibi duruyor.

Astroloji ile ilgilenenler ve bu konuda yazılar yazanlar, 2023 yılına odaklanmaya başladı bile..

2023 yılında burçları nelerin beklediğine dair yazılar yazan astrologlar, şanslı burçları da söylemeyi ihmal etmedi.

Bazı burçların evleneceğini bazıların zorlanacağını söyleyen astrologlar, özellikle 3 şanslı burca dikkati çekti.

2023 yılında burçların şansını ise bereket gezegeni olarak adlandıran Jüpiter belirleyecek.

Bu sene Balık burcunda olan Jüpiter, su gruplarına şans dağıtırken seneye ise ateş gurplarına şans verecek.

Bu durum Jüpiterin bir yıl içerisinde değiştirdiği burçlarla alakalı olarak ortaya çıkıyor ve Aralık ayında Koç burcuna geçecek.

İşte en şanslı 3 burç!

KOÇ

Jüpiter, Aralık ayından itibaren burcunuzda arzı endam etmeye başlayacak ve şans sizinle olacak. Uzun zamandır zorlandığınız konularda hakedişleriniz başlayacak.

ASLAN

Bu sene Boğa-Akrep aksındaki tutulmalar sizi bir hayli yordu ve değişime zorladı.Koç burcuna geçecek olan Jüpiter sayesinde nefes alma imkanınız olacak. Her şeye yeniden başlayacak ve şansı iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

YAY

Sevgili Yaylar, 2023 sizin için aşk yılı olabilir. Jüpiter'in Koç burcuna geçişi ile birlikte, seyahat ve aşkı bir arada yaşayacaksınız. Zaten seyahat etmek sizin en büyük aşklarınızdan birisi...