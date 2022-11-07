2025'ten önceki son kanlı Ay tutulması yarın yaşanacak

Dünya üç yıl süresince son Ay tutulmasını yarın yaşayacak. Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek Ay tutulması, bu haftadan sonra 13-14 Mart 2025 tarihine kadar olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Güneş tutulması dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi ise sırada Ay tutulması var...

Büyük önem taşıyan gök olayı, astrologlar ve birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor.

En önemlisi ise söz konusu tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor.

Ay tutulması 8 Kasım'da

2022'nin ilk ay tutulması mayıs ayında yaşanmıştı. İkinci Ay tutulması için ise sayılı saatler kaldı.

8 Kasım'da yaşanacak olan tutulma Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek.

2022 tarihine kadar yaşanmayacak

Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlemlenecek olan tutulma, burada gündüz saatine denk gelmesi nedeniyle görülemeyecek.

Bir sonraki Ay tutulması ise 13-14 Mart 2025 tarihine kadar yaşanmayacak.

Ay tutulması nedir?

Dünya'nın Ay ile Güneşin arasına girmesi nedeniyle yaşanan gök olayında, Ay, tamamen Dünya'nın gölgesi altında kalıyor. Bu olaya da 'tutulma' adı veriliyor.

Bu durumda Güneş ışınlarınınay'a ulaşması engellenerek, Ay yalnız Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtre ile yansıyan aydınlanarka kızıl bir görünüme bürünüyor. Bu gök olayına da 'Kanlı Ay' deniyor.