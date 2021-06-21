21-27 Haziran hava durumu 2021: Bu hafta hava nasıl olacak?

21-27 Haziran hava durumu 2021: Bu hafta hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hava durumuna dair bilgiler sıklıkla araştırılıyor. Haziran ayında yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlasa da yağışlar da etkili oluyor. İşte 21-27 Haziran hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde haftalık hava durumu tahminlerine dair paylaşım yaptı.

Vatandaşlar, evden çıkmadan önce hava durumuna dair bilgileri kontrol ederek önlem alıyor. Bu kapsamda, bu hafta hava nasıl olacak, hava durumu nasıl gibi sorular da merak ediliyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar artsa da bazı bölgeler zaman zaman sağanak yağışlara teslim oluyor.

Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte MGM 21-27 Haziran 2021 haftalık hava durumu tahminleri..

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren artması bekleniyor.

İstanbul'da gelecek 4 günde de sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü ise yağış beklenmiyor.

Megakentte hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları 2 derece daha artacak.

Başkent ise haftaya yağışlı başlayacak. Termometreler hafta sonuna kadar 27 dereceye kadar ulaşacak.

İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarınn Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

21-27 HAZİRAN HAFTALIK HAVA DURUMU