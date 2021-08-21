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- 21 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
21 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 09:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, bazı bölgelerdeki vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Vatandaşlar 21 Ağustos 2021 Cumartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 21 Ağustos 2021..
21 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE 23°C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL 21°C, 29°C
- Az bulutlu
- KIRKLARELİ 17°C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ 19°C, 31°C
- Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR 24°C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA 22°C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA 22°C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA 24°C, 37°C
- Az bulutlu
- ANTALYA 27°C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY 25°C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA 19°C, 34°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA 17°C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA 19°C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU 12°C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE 16°C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP 22°C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK 18°C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu ve Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon'un batısı ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.
- AMASYA 18°C, 31°C
- Parçalı bulutlu
- RİZE 21°C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN 20°C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON 21°C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batısında, gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ 19°C, 35°C
- Az bulutlu
- ERZURUM 11°C, 28°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS 10°C, 27°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN 15°C, 27°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN 25°C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR 23°C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP 24°C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT 25°C, 37°C
- Az bulutlu ve açık