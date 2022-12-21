21 Aralık gecesi okunacak dua ve sureler

En uzun geceyi dua ederek değerlendirecek olanlar, "21 Aralık Çarşamba hangi dualar okunur" araştırıyor. İşte bu gece okunması tavsiye olunan dua ve sureler...

21 Aralık 2023 Çarşamba günü, Kuzey Yarımküre en kısa gündüz ve en uzun geceyi yaşayacak.

İslam alemi için dünyanın dengesine bir kez daha şükredilecek olan bu gecede, milyonlarca el semaya açılacak, dualar edilecek.

Yüce Allah'ın evreni yaratışına ve bahşettiği güzelliklere teşekkür etmek isteyen Müslümanlar, geceyi dua ve sureleri okuyarak geçirecek.

Peki 21 Aralık gecesi hangi dualar okunur? 21 Aralık'ta okunacak dualar nelerdir? En uzun gecede okunacak dua ve sureler...

Şükür duası okunuşu

Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.

Şükür duası anlamı

Allah'ım senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır.

Rızık duası okunuşu

"Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk."

Rızık duası anlamı

Allah'ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lütfunla beni Sen'den başkasına muhtaç etme.

Dilek duası okunuşu

Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Dilek duası anlamı

Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.

Tövbe duası okuşunu

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.”

Tövbe duası anlamı

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.”

Gece okunacak sureler: Felak ve Nas

Felak Suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Nas Suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Nas Suresi anlamı