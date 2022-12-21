21 Aralık nar ritüeli! Kapı eşiğinde yapın, bereketi yaşayın...

En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık'ta nar kırmak, bolluk ve bereket ritüeli olarak biliniyor.

Özel günlerde gerçekleştirilen ritüellerin tüm seneyi etkilediğine inanılır.

21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de en uzun geceye tanıklık ediliyor. Bu gecede neler yapılır neler yapılmaz merakla araştırılırken, nar kırmak en önemli ritüeller arasında yer alıyor.

Nar meyvesi eski çağlardan itibaren günümüze kadar kutsallığını korumaktadır.

Kutsal meyve: Nar

Eski Mısır zamanında din adamları tarafından nar, kutsal sayılmaktadır ve nar taneleri ise yaşam sembolü olarak görülmüştür.

Hristiyanlık'ta nar, sonsuz hayat ile kıyametin sembolü olarak gösterilirken, Budizm'de hayatın tüm olumlu etkilerinin toplandığı bir öz olarak resmedilen narı evinde tutanlar, inanca göre berekete kavuşur ve kötülüklerden uzaklaşır.

İslamiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de de Enam Suresi 99 ile 141. sureleri ve Rahman Suresi 68. ayette olmak üzere nardan üç yerde bahsedilir.

Nar kırma ritüeli

Bu vesilelerle 21 Aralık günü evin eşiğinde nar kırmanın tüm sene boyunca bolluk ve bereket getireceğine inanılır.

Poşetin içine attığınız narı evin kapısında yere fırlatın ve parçalanmasını sağlayın. Bu ritüeli yaparken güzel enerji ve dileklerinizi de dile getirin.