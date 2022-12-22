21 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto 21 Aralık çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişmektedir.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır.

İşte 21 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

21 Aralık Sayısal Loto sonuçları

21 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde..

51 - 54 - 63 - 67 - 77 - 88 Joker:9 SüperStar: 24