21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti

21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı. Bayramı ülkesinde geçirecek olan Suriyeliler, 28 Temmuz'dan sonra geri dönebilecek.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tatil beldelerine akın ederken, Suriyeliler ise ülkelerine dönmeye başladı.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

21 BİN 500 SURİYELİ ÜLKESİNE GİTTİ

Bugün sona erecek geçişlerde şu ana kadar, Öncüpınar'dan Suriye'ye gidenlerin sayısının 21 bin 500 olduğu belirtildi.

Bu sabah saatlerinden itibaren ise çok sayıda Suriyeli, ülkesine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi.

21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti ViDEO







28 TEMMUZ'DAN SONRA GERİ DÖNEBİLECEKLER

Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi kontrolünde yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.

Bayramı ülkelerinde geçirecek olan Suriyeliler, 28 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar Türkiye'ye geri dönebilecek.



