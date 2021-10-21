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- 21 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
21 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 09:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 21 Ekim 2021 Perşembe ününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 21 Ekim 2021...
21 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- EDİRNE °C, 20°C
- Az bulutlu
- İSTANBUL °C, 18°C
- Az bulutlu
- KOCAELİ °C, 21°C
- Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 19°C
- Az bulutlu
- DENİZLİ °C, 25°C
- Az bulutlu
- İZMİR °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 23°C
- Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 20°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 18°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 18°C
- Az bulutlu
- SİVAS °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 19°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık