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    21 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 21 Ekim 2021 Perşembe hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 09:21
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    21 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Vatandaşlar 21 Ekim 2021 Perşembe ününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 21 Ekim 2021...

    21 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ÇANAKKALE °C, 21°C
    • Az bulutlu ve açık
    • EDİRNE °C, 20°C
    • Az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 18°C
    • Az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 21°C
    • Az bulutlu

    21 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 19°C
    • Az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 25°C
    • Az bulutlu
    • İZMİR °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 23°C
    • Az bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MERSİN °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 20°C
    • Az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 18°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 18°C
    • Az bulutlu
    • SİVAS °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

    • AMASYA °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SAMSUN °C, 19°C
    • Parçalı bulutlu
    • TOKAT °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON °C, 18°C
    • Parçalı bulutlu

    21 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 19°C
    • Az bulutlu
    • VAN °C, 15°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 23°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık

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