21 Ekim 2022 Cuma mesajları! En güzel resimli cuma sözleri ve mesajları!

21 Ekim 2022 Cuma mesajları! En güzel resimli cuma sözleri ve mesajları!

Sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 21 Ekim 2022 en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

Cuma günü, İslam alemi için önemli ve anlamlı bir gündür. İnsanlar bu günde sevdikleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak ister.

Bilindiği üzere İslam inancında Cuma günleri bir nevi bayram hüviyeti taşıyor. Bayram coşkusu ve "Güzel söz sadakadır!" hadisindeki öğütle sevdiklerinin gününü tebrik etmek isterler.

Ancak musafaha imkanı bulamayanlar, sevdiklerini genellikle dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları paylaşımlarıyla tebrik ediyorlar.

Ellerin semaya yükseldiği ve bol bol duaların edildiği bu anlamlı günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor.

İşte 21 Ekim 2022 resimli, kısa, anlamlı ve en güzel cuma mesajları…

21 Ekim 2022 Cuma mesajları

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz… Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Resimli Cuma mesajları