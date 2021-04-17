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    21 haftalık hamile İBB çalışanı, koronavirüse yenik düştü

    Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan 21 haftalık hamile genç kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 13:47
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    21 haftalık hamile İBB çalışanı, koronavirüse yenik düştü

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yapan 30 yaşındaki Özgün Öztürk (30), bir süre önce koronavirüse yakalandı.

    21 haftalık hamile olduğu öğrenilen Öztürk, hayatını kaybetti.

    Öztürk için Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanları ve Öztürk'ün yakınları katıldı.

    AİLE AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

    Törende Özgün Öztürk'ün eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan taziyeleri kabul etti.

    Özgün Öztürk, törenin ardından Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı ailenin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

    21 haftalık hamile İBB çalışanı, koronavirüse yenik düştü #1

    2020’DE GÖREVE BAŞLADI

    10 Haziran 1991'de doğan Özgün Öztürk'ün 2 Mart 2020 tarihinden bu yana Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi'nde birim asistanı olarak görev yaptığı, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu olduğu öğrenildi.

    21 haftalık hamile İBB çalışanı, koronavirüse yenik düştü #2

    21 haftalık hamile İBB çalışanı, koronavirüse yenik düştü #3

    21 haftalık hamile İBB çalışanı, koronavirüse yenik düştü #4

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