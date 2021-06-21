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21 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

21 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı 4 maçla devam ediyor. Maçları kaçırmak istemeyen seyirciler, günlük maç programlarını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 21 Haziran EURO 2020 fikstürü...