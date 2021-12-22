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    21 Haziran'a kadar gündüzler daha uzun, geceler daha kısa

    21 Aralık tarihinin geride kalmasıyla, gündüzlerin uzadığı ve gecelerin kısaldığı "kış gündönümü"ne girmiş bulunmaktayız.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 09:35
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    21 Haziran'a kadar gündüzler daha uzun, geceler daha kısa

    Uzun gecelerde vakit geçirmekte zorlanan birçok kişi erken saatlerde güneşin batmasıyla eve kapanmak durumunda kalabiliyor.

    Bunun yanı sıra kış saati uygulamasının kaldırılması nedeniyle sabahın erken saatlerinde işe veya okula gitmek zorunda kalınabiliyor.

    21 Aralık itibariyle ülkemizin de içinde bulunduğı Kuzey Yarım Küre'de geceler kısaldı, gündüzler ise uzamaya başladı.

    21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

    21 HAZİRAN'DA DEĞİŞECEK

    'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor.

    Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

    21 Haziran a kadar gündüzler daha uzun, geceler daha kısa #1

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