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- 21 Kasım 2021 Pazar: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
21 Kasım 2021 Pazar: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 12:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 21 Kasım 2021 Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 21 Kasım 2021...
21 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- ÇANKIRI °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 12°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 6°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 12°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 15°C
- Parçalı bulutlu