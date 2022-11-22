21 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar..

21 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi dün akşam yapıldı. İşte kazandıran şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto 21 Kasım 2022 tarihli çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 54.302.570,41 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

Şans oyunu severler bu haftanın ilk çekilişi olan 21 Kasım 2022 Pazartesi çekilişinin sonuçlarını yakından takip ediyor.

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 2 şanslı vatandaş 256.319,00 TL'lik ödülün sahibi oldu.

İşte dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan sayısı ve kazandıkları tutarlar.

21 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları

21 Kasım 2022 tarihil Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

8 - 29 - 54 - 65 - 76 - 87 - Joker:25 SüperStar:46