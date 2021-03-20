21 Mart ekinoksu nedir, neler olacak? İlkbahar ekinoksu özellikleri..

Baharın gelişi ve gündönümü eşitliği olarak bilinen İlkbahar ekinoksu nedir ve neler olacak merak ediliyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, ekinoks ne demek, nasıl oluşur, özellikleri nelerdir?

Dünya üzerinde gece ile gündüzün eşitlendiği ve yılda 2 kere gerçekleşen ekinoks tarihlerinde geceler kısalırken gündüzler uzamaya başlamaktadır.

İlkbahar’ın başlangıcı olarak’da adlandırılan bu olaya ilişkin arama motorlarında 21 Mart ekinoksu nedir? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu, yarın olacak ve Ekinoks ile birlikte sıcaklıklar artmaya başlayacak. Peki 21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedir? İşte merak edilenler..

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

21 MART EKİNOKSU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.