21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? İlkbahar ekinoksu ile gün eşitleniyor...

Baharın başlanlangıcı olarak görülen ve gündönümü eşitliği olarak bilinen 21 Mart ilkbahar ekinoksu gündemdeki yerini aldı. Peki 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Ekinoks nasıl oluşur?

Gece ile gündüzün eşitlendiği ve yılda Eylül ile Mart olmak üzere iki kez gerçekleşen ekinoks tarihlerinde, gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlıyor.

Bugün ise baharın başlangıcı olarak görülen 21 Mart ilkbahar ekinoksu gerçekleşiyor. Bu noktada vatandaşlar, arama motorlarında 21 Mart ekinoksu nedir? sorusuna yanıt arıyor.

21 Mart ilkbahar ekinoksu ile birlikte gündüzler uzamaya ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Peki 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? İşte 21 Mart ilkbahar ekinoksu ile ilgili merak edilenler...

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni, Latince eşit anlamına gelen ''aequus'' ve gece anlamına gelen ''nox'' sözcüklerinin birleşimi olan ''aequinoctium'' sözcüğüne dayanır.

Gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinen ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır.

Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeler.

21 MART EKİNOKSU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR?

İlkbahar ekinoksu da burçlardaki dengeleri değiştiriyor. Bu tarihte, Merkür'ün Retro hareketine başlayacak olmasıyla birlikte 12 burcun da hayatında geçişler olacak.