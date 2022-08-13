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    21 yaşındaki Belçikalı Anizet, Müslüman oldu

    Belçika’da yaşayan 21 yaşındaki öğrenci Anizet Héloise’nin hayatı okulda tanıştığı Türk öğrenci ile adeta sil baştan değişti. Arkadaşından İslam dinini öğrenen Héloise, Müslümanlığı seçti...
    • 13.08.2022 - 12:36
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    21 yaşındaki Belçikalı Anizet, Müslüman oldu

    Belçika’nın Virton şehrinde yaşayan Anizet Héloise’nin (21) hayatı gittiği üniversitede okul arkadaşı Kibriya Palıt ile tanışmasının ardından değişti.

    Palıt’tan İslam dinini ve Müslümanlığı öğrenen Anizet Héloise adeta dünyasının aydınlanması ile İslam’a geçmeye karar verdi.

    10 gün yetti

    Kibriya Palıt ailesi ile yaz tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine Anizet Héloise’yi de getirdi.

    Yaklaşık 10 gün burada kalan Anizet Héloise kararını vererek Müslümanlığa geçmek istediğini arkadaşı Palıt’a söyledi.

    Bunun üzerine Palıt, Anizet Héloise ile birlikte Emirdağ İlçe Müftülüğüne başvurdu.

    21 yaşındaki Belçikalı Anizet, Müslüman oldu #1

    ‘Mantıklı bir din’

    İHA’nın haberine göre Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde Kelime-i Şehadet getiren Anizet Héloise, Müslüman oldu.

    Gözyaşlarını tutamayan Anizet Héloise, din değiştirmesinin nedenini ise İslam’ın mantıklı bir din olması, sorularına cevap bulması ve huzur duyması olarak açıkladı.

    21 yaşındaki Belçikalı Anizet, Müslüman oldu #2

    Artık “Leyla” oldu

    Müslüman olduktan sonra “Leyla” ismini alan Anizet Héloise'ye, Aydınalp tarafından ihtida belgesi verilerek Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

    21 yaşındaki Belçikalı Anizet, Müslüman oldu #3

    21 yaşındaki Belçikalı Anizet, Müslüman oldu #4


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