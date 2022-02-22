Euro
15.53
0.31%
Dolar
13.74
0.58%
Altın
843.09
0.70%
Borsa
1994
-2.18%
Bitcoin
512.480
-5.24%
BTXN Coin
37.72
-3.77%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    21. yüzyılın sekizinci palindromu: 22.02.2022'de ne olacak? Gözler saat 22.22'de...

    Bugün ikinci ayın yirmi ikisi ve yıl 2022. Aynı rakamların gün ay ve yıla denk geldiği bu tarihte neler olacak merak edilirken bir yandan da özel hatırlara eşlik etmesi dileniyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    21. yüzyılın sekizinci palindromu: 22.02.2022'de ne olacak? Gözler saat 22.22'de...

    Aynı rakamlarla denk gelen tarihler, çok az denk gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

    Tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara palindrom adı veriliyor. Gün/ay/yıl sistemine göre 22/02/2022 tarihi de palindrom günler arasında yer alıyor.

    22 Şubat 2022 tarihinin özel olduğunu düşünenler, bugüne dair özel bir anı bırakmak istiyor.

    Türkiye'nin birçok kentinde çiftler bu tarihte evlenmek için nikâh memurluklarının yolunu tutmaya başladı.

    Her ne kadar bu tarih evlilik için 'şans' olarak sayılsa da aynı durum yeni doğan bebekler için de geçerli.Bu tarihlerde dünyaya gelen bebeklerde şanslı bebek olarak sayılıyor.

    GÖZLER SAAT 22.22'DE

    Sosyal medyada da bugünün tarihine ilişkin birçok mesaj paylaşıyor.

    Kullanıcılar, 22 Şubat 2022'de mutlu olacakları bir haber almak istiyor.

    Özellikle astroloji ile ilgilenenler çeşitli ritüelleri gerçekleştirmek için bekliyor. Bunlardan bazıları dua, olumlama, kağıda dökme, toprağa gömme olabiliyor.

    21. yüzyılın sekizinci palindromu: 22.02.2022 de ne olacak? Gözler saat 22.22 de... #1


    İlginizi Çekebilir

    Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor
    Ekonomi

    Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor

    Prof. Dr. Ahmet Maranki, göz sağlığı için sarı kantaron yağı önerdi
    Sağlık

    Prof. Dr. Ahmet Maranki, göz sağlığı için sarı kantaron yağı önerdi

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir