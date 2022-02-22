21. yüzyılın sekizinci palindromu: 22.02.2022'de ne olacak? Gözler saat 22.22'de...

Bugün ikinci ayın yirmi ikisi ve yıl 2022. Aynı rakamların gün ay ve yıla denk geldiği bu tarihte neler olacak merak edilirken bir yandan da özel hatırlara eşlik etmesi dileniyor.

Aynı rakamlarla denk gelen tarihler, çok az denk gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

Tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara palindrom adı veriliyor. Gün/ay/yıl sistemine göre 22/02/2022 tarihi de palindrom günler arasında yer alıyor.

22 Şubat 2022 tarihinin özel olduğunu düşünenler, bugüne dair özel bir anı bırakmak istiyor.

Türkiye'nin birçok kentinde çiftler bu tarihte evlenmek için nikâh memurluklarının yolunu tutmaya başladı.

Her ne kadar bu tarih evlilik için 'şans' olarak sayılsa da aynı durum yeni doğan bebekler için de geçerli.Bu tarihlerde dünyaya gelen bebeklerde şanslı bebek olarak sayılıyor.

GÖZLER SAAT 22.22'DE

Sosyal medyada da bugünün tarihine ilişkin birçok mesaj paylaşıyor.

Kullanıcılar, 22 Şubat 2022'de mutlu olacakları bir haber almak istiyor.

Özellikle astroloji ile ilgilenenler çeşitli ritüelleri gerçekleştirmek için bekliyor. Bunlardan bazıları dua, olumlama, kağıda dökme, toprağa gömme olabiliyor.