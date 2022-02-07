Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 7 Şubat Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Vatandaşlar 7 Şubat Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022...

7 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sakarya hariç) sağanak yağışlı, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.