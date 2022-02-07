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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 10:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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7 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sakarya hariç) sağanak yağışlı, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- İSTANBUL °C, 13°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 13°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- KOCAELİ °C, 16°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 7°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 13°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 15°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 15°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 16°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 17°C
- Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 12°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 6°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 8°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 11°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 14°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 6°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -1°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, -3°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 6°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUŞ °C, -2°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 12°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- MARDİN °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu