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    Muğla'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

    Milas ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ip yardımıyla kurtarıldı.
    • 14.06.2022 - 21:31
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 22:48
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    Muğla'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

    Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde foseptik çukuruna kaçan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Çeri Kocakaya'ya ait inek evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunun üzerinde dururken çukur yıkıldı.

    Yıkılan çukura düşen ineğin kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

    İtfaiye ekipleri sevkedildi

    Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Muğla'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı - Video

    Kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri ip yardımı ile çukura düşen ineği kurtardı.

    Muğla da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı #1

    Muğla da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı #2


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