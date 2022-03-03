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    Kapadokya beyaza büründü

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 17:21
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    Kapadokya beyaza büründü

    Nevşehir Kapadokya'da tarihi ve turistik merkezler, kar yağışıyla beyaza büründü. Uçhisar Kalesi, Göreme ve peribacalarında güzel görüntüler oluştu.

    TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

    Bölgeye ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, güzel manzaranın tadını çıkartarak bol bol fotoğraf çektirdi.

    Endonezyalı Alya Tahara, "Kapadokya'ya ilk kez geliyorum. Kapadokya bölgesinin karla görüntüsü, bana unutulmaz anlar yaşattı" dedi.

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