22 Aralık 1914 Sarıkamış Harekatı: Sarıkamış şehitlerini anma mesajları

107 yıl önce, 22 Aralık 1914’te Sarıkamış’ta yitirdiğimiz kahraman şehitlerimizi anma mesajları..

22 Aralık 1914, donarak hayatını kaybeden onbinlerce şehitimizin acısı hala yüreklerimizde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan acı olayın yıldönümü dolayısıyla pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.

Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen askerlerimizi andığımız bu tarihi olay, 107'nci yıldönümü dolayısıyla anılıyor.

İşte Sarıkamış Şehitleri ile ilgili anma sözleri ve 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi…

SARIKAMIŞ HAREKATI

Sarıkamış Harekatı, 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Rusya'ya başlatılan harekat olarak bilinmektedir.

Sarıkamış Harekatının amaçları arasında 93 Harbinde kaybedilen toprakları geri almak ve Bakü Petrollerine ulaşıp Alman sanayisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Sarıkamış Harekatı, Osmanlı İmparatorluğu tarafından büyük bir hüsranla sonuçlanmış askerin kış şartlarına uygun donanıma sahip olmaması ve sert kış koşulları nedeniyle harekat başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Sarıkamış'ta Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJLARI 2021

Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz..

Borçlu borçlu ve yine borçluyuz… Saygı ve rahmetle….

O ana kuzuları hiç dönmeyi düşünmediler! Kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz…

Sarıkamış Harekatının 107. yıldönümünde şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.

Sarıkamış harekâtını unutmuyoruz tabi ki Vatanı Vatan yapan tüm şehit gazilerimizi, rahmet, minnet, saygıyla anıyoruz Ruhları Şad olsun.

Sarıkamış şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz Gurur duyulacak ecdadın torunlarıyız.

Önce Vatan Millet sonra ana ve yar Bu yolda savrulan birileri var! Sarıkamış Harekatının 107. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Sarıkamış şehitlerimizi yâd etmek üzere temsilen yürüdük. Ceddimizin ruhuna rahmet.

Sarıkamış şehitlerimizi şehadete yürüyüşlerinin yıl dönümünde saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Çanakkale’den Sarıkamış’a, Sakarya’dan Dumlupınar’a vatan uğrunda çarpışan Gazilerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Sarıkamış ölümü bile bile vatan uğruna can vermeyi göze alan şehitlerimize Allah’ tan Rahmet diliyoruz siz bizim destanlarımızsınız.

Sarıkamış yaramdır, borandır Sarıkamış Sarıkamış ayazdır, destandır Sarıkamış Tam doksan bin anadır Sarıkamış Rahmetle Anıyoruz.

Sarıkamış ‘ta vatan için canını hiçe saymış doksan bin çiçeğimiz var.Minnet ve saygıyla anıyoruz.