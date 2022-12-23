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    22 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..

    Süper Loto 22 Aralık çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 23.12.2022 - 11:00
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    22 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar..

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 22 Aralık Perşembe çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları internette araştırılmaya başladı.

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılır.

    Bu haftanın ikinci çekilişi olan 22 Aralık 2022 tarihli çekiliş dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Büyük ikramiyenin 37.815.605,98 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı..

    22 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto da kazandıran numaralar.. #1

    İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

    22 Aralık 2022 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

    İşte 22 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları;

    21 - 37 - 39 - 50 - 58 - 60


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