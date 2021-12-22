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- 22 Aralık Çarşamba 2021: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleyenler...
22 Aralık Çarşamba 2021: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleyenler...
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 10:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 22 Aralık 2021 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 22 Arakık 2021...
22 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
- TEKİRDAĞ °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve dolayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 11°C
- Az bulutlu
- MUĞLA °C, 8°C
- Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ADANA °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 4°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, -1°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 0°C
- Parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, 0°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, -3°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 0°C
- Çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı
- KASTAMONU °C, -2°C
- Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
- SİNOP °C, 5°C
- Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 3°C
- Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı ORTA ve
DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- RİZE °C, 5°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
- SAMSUN °C, 5°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
- TOKAT °C, 2°C
- Çok bulutlu
- TRABZON °C, 6°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- AĞRI °C, -3°C
- Çok bulutlu
- ERZURUM °C, -6°C
- Çok bulutlu
- MALATYA °C, 1°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 0°C
- Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 5°C
- Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MARDİN °C, 5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 8°C
- Parçalı ve az bulutlu