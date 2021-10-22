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- 22 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
22 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 22.10.2021 - 08:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 22 Ekim 2021 Cuma ününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim 2021...
22 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 23°C
- Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- İSTANBUL °C, 19°C
- Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- KIRKLARELİ °C, 20°C
- Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- KOCAELİ °C, 21°C
- Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 21°C
- Az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 20°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 22°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- DÜZCE °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık
- KASTAMONU °C, 17°C
- Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- AMASYA °C, 22°C
- Az bulutlu ve açık
- SAMSUN °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- TOKAT °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- TRABZON °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 16°C
- Az bulutlu ve açık
- KARS °C, 14°C
- Az bulutlu ve açık
- MALATYA °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 16°C
- Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık