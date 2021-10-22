22 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 22 Ekim 2021 Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Vatandaşlar 22 Ekim 2021 Cuma ününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim 2021...

22 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.