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    22 Ekim 2022 Sayısal Loto Sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar..

    Çılgın Sayısal Loto 22 Ekim Cumartesi çekiliş sonuçları merak uyandırdı. İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 23.10.2022 - 11:04
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    22 Ekim 2022 Sayısal Loto Sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar..

    Haftanın 3 günü çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi olan 22 Ekim 2022 Cumartesi çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Büyük ikramiyenin 162.976.356,51 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

    Şans oyunu tuttkunları 22 Ekim Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı. Peki kazandıran numaralar hangileri oldu ve kaç kişi ikramiye kazandı?

    22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları aşağıdaki şekildedir..

    22 Ekim 2022 Sayısal Loto Sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.. #1

    22 Ekim 2022 Sayısal Loto Sonuçları

    Dün akşam yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

    2 - 4 - 11 - 36 - 49 - 69 Joker: 33 SüperStar: 52

     


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