Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.470
0.88%
BTXN Coin
9.79
-0.10%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    22 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!

    Vatandaşlar yola çıkmadan önce trafik yoğunluğunu kontrol ediyor. Peki 22 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İşte İstanbul trafik haritası…
    • 22.10.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    22 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!

    İstanbul’da her yıl trafik yoğunluğu artıyor. Trafik durumu ise en çok araştırılan konu başlıkları içerisinde yer alıyor.

    2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin açılmasıyla başlayan İstanbul trafiği, artık katlanılmaz hale geldi.

    4,5 milyon aracın olduğu İstanbul’da trafik yoğunluğu her geçen gün artıyor. Özellikle işe gidiş ve çıkış saatleri yoğunluk yaşanıyor.

    Artık 1 kilometrelik yol yarım saatte aşılıyor ve araç sürmek neredeyse imkansız hale geliyor.

    Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu durma noktasına gelirken bazı bölgelerde yavaş yavaş açılmaya başladı. İstanbul trafiği %29 oranında sürüyor.

    Vatandaşlar evden çıkmadan önce, “22 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı?” sorularının yanıtını araştırıyor.

    Peki 22 Ekim 2022 İstanbul trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İşte detaylar…

    İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl?

    İstanbul’da trafik yoğunluğu %20 oranında seyrediyor.

    TEM Firuzköy-Bahçeşehir yönü, sol şerit trafik kazası sebebiyle 1 şerit trafiğe kapalı.

    TEM Firuzköy-Altınşehir yönü, sağ şerit trafik kazası sebebiyle 1 şerit trafiğe kapalı.

    TEM Elmalı-Kavacık yönü, sol şeriit trafik kazası sebebiyle 2 şerit trafiğe kapalı.

    İBB Trafik Yoğunluk Haritası

    22 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası! #1


    'Türkiye'nin gaz merkezi olması iki ülkenin de çıkarına'
    Dünya

    'Türkiye'nin gaz merkezi olması iki ülkenin de çıkarına'

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Üzerinde uzun süre konuşulması gereken bir kitap: Gönül Tufan
    Kitap

    Üzerinde uzun süre konuşulması gereken bir kitap: Gönül Tufan

    Görüş Bildir