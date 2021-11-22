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- 22 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
22 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 12:12
- Güncelleme : 22.11.2021 - 12:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 22 Kasım 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 22 Kasım 2021...
22 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 14°C
- Parçalı az bulutlu
- DÜZCE °C, 17°C
- Parçalı az bulutlu
- KASTAMONU °C, 14°C
- Parçalı az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 17°C
- Parçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 16°C
- Parçalı az bulutlu
- SAMSUN °C, 18°C
- Parçalı az bulutlu
- TOKAT °C, 14°C
- Parçalı az bulutlu
- TRABZON °C, 17°C
- Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ERZURUM °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu