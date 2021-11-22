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    22 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 22 Kasım 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:13
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    22 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Vatandaşlar 22 Kasım 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 22 Kasım 2021...

    22 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu, zamanla kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MUĞLA °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ADANA °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ANTALYA °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MERSİN °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ÇANKIRI °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    22 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji den son tahminler #1

    BATI KARADENİZ

    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 14°C
    • Parçalı az bulutlu
    • DÜZCE °C, 17°C
    • Parçalı az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 14°C
    • Parçalı az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 17°C
    • Parçalı az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • AMASYA °C, 16°C
    • Parçalı az bulutlu
    • SAMSUN °C, 18°C
    • Parçalı az bulutlu
    • TOKAT °C, 14°C
    • Parçalı az bulutlu
    • TRABZON °C, 17°C
    • Parçalı az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 9°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 9°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 15°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • VAN °C, 10°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİİRT °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu

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