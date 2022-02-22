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    22 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 22 Şubat 2022 Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 09:55
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    22 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 22 Şubat 2022 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    22 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    BÜYÜKÇEKMECE

    Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah,Celaliye Mah

    Arıza Sebebi: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 22.02.2022 09:44

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ESENYURT

    Etkilenen Mahalleler: Pınar Mah

    Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi:  22.02.2022 06:39

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    PENDİK

    Etkilenen Mahalleler: Esenyalı Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 22.02.2022 09:48

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ÜSKÜDAR

    Etkilenen Mahalleler: Kirazlıtepe Mah

    Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 22.02.2022 09:03

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmek

    İSKİ ARIZA SORGULAMA

    22 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste... #1


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