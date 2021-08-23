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- 23 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
23 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 09:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, bazı bölgelerdeki vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Vatandaşlar 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 23 Ağustos 2021..
23 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 32°C
- Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 31°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 31°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlugeçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 32°C
- Parçalı bulutlu,
- İZMİR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 30°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 30°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 29°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- RİZE °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ERZURUM °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 40°C Parçalı bulutlu
- DİYARBAKIR °C, 40°C
- Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 39°C
- Az bulutlu
- SİİRT °C, 39°C
- Parçalı bulutlu