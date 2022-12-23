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23 Aralık 2022 hava raporu I Bugün yağmur var mı?

23 Aralık 2022 hava raporu I Bugün yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 23 Aralık Cuma hava nasıl olacak?