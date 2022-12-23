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    23 Aralık 2022 hava raporu I Bugün yağmur var mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 23 Aralık Cuma hava nasıl olacak?
    • 23.12.2022 - 12:46
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    23 Aralık 2022 hava raporu I Bugün yağmur var mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022...

    23 Aralık 2022 Cuma hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.


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