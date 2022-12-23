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    23 Aralık 2022 İzmir'de elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek?

    İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini araştırıyor. İşte 23 Aralık 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama...
    • 23.12.2022 - 09:57
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    23 Aralık 2022 İzmir'de elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek?

    Vatandaşlar İzmir’de GEDİZ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Aralık 2022 Cuma günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

    İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere çoğu ilçenin farklı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırma yapılıyor.

    Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, “İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?” sorularını araştırıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

    İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

    İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    23 Aralık 2022 İzmir de elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek? #1


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