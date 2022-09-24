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    23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazanan numaralar..

    Haftada iki gün çekilişi yapılan On Numara çekilişinin 23 Eylül tarihli çekiliş sonuçları merak uyandırdı..
    • 24.09.2022 - 09:38
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    23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazanan numaralar..

    Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki son çekilişi dün gerçekleştirildi.

    10 bilen bir şanslı kişi 276.295,55 liralık ödülün sahibi olurken 9 bilen 43 kişi 3.384,50 liralık ödülün sahibi oldu.

    İşte dün yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananların listesi.

    23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazanan numaralar.. #1

    23 Eylül 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları

    23 Eylül 2022 tarihli On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar aşağıdaki şekildedir.

    23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazanan numaralar.. #2


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