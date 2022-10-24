Petrol
90.37
-1.06%
Euro
18.347
0.09%
Dolar
18.6052
0.13%
Altın
989.42
-0.11%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
364.378
0.59%
BTXN Coin
10.25
2.50%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    24 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!

    Vatandaşlar yola çıkmadan önce trafik yoğunluğunu kontrol ediyor. Peki 24 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İşte İstanbul trafik haritası…
    • 24.10.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    24 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!

    İstanbul’da her yıl trafik yoğunluğu artıyor. Trafik durumu ise en çok araştırılan konu başlıkları içerisinde yer alıyor.

    2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin açılmasıyla başlayan İstanbul trafiği, artık katlanılmaz hale geldi.

    4,5 milyon aracın olduğu İstanbul’da trafik yoğunluğu her geçen gün artıyor. Özellikle işe gidiş ve çıkış saatleri yoğunluk yaşanıyor.

    Artık 1 kilometrelik yol yarım saatte aşılıyor ve araç sürmek neredeyse imkansız hale geliyor.

    Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu durma noktasına gelirken bazı bölgelerde yavaş yavaş açılmaya başladı. İstanbul trafiği %60 oranında sürüyor.

    Vatandaşlar evden çıkmadan önce, “24 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı?” sorularının yanıtını araştırıyor.

    Peki 24 Ekim 2022 İstanbul trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İşte detaylar…

    İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl?

    İstanbul’da trafik yoğunluğu %60 oranında seyrediyor.

    Bağlantı yolu Nurtepe – AKOM yönü, sağ şerit trafik kazası sebebiyle 1 şerit trafiğe kapalı.

    İBB Trafik Yoğunluk Haritası

    24 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası! #1


    Stevic: Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin eşi benzeri yok
    Futbol

    Stevic: Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin eşi benzeri yok

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Gaziantep'te baba ve oğluna silahlı saldırı anı
    3. Sayfa

    Gaziantep'te baba ve oğluna silahlı saldırı anı

    Görüş Bildir