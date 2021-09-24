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- 24 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
24 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 08:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güneyi, Van’ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
atandaşlar 24 Eylül 2021 Cuma gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül 2021..
24 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 21°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 19°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 31°C
- Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 27°C
- Parçalı, zamanla az bulutlu
- ISPARTA °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sivas'ın doğu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde doğu çevreleri hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- RİZE °C, 18°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yğışlı
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 9°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- KARS °C, 17°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 19°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- VAN °C, 19°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 25°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 26°C
- Parçalı bulutlu