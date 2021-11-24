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- 24 Kasım 2021 Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
24 Kasım 2021 Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 10:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu nadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 24 Kasım 2021 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Kasım 2021...
24 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 11°C
- Çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 13°C
- Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 10°C
- Çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 12°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 9°C
- Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 14°C
- Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
- İZMİR °C, 17°C
- Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 14°C
- Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ile öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 19°C
- Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- MERSİN °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile zamanla Çankırı, Karaman ve Niğde hariç diğer illerimizde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ÇANKIRI °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- KONYA °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- TRABZON °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
- MALATYA °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- VAN °C, 10°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, G. Antep ve Kilis ile zamanla Mardin dışında bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı