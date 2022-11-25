Petrol
85.69
0.41%
Euro
19.404
-0.05%
Dolar
18.6338
0.02%
Altın
1.05
-0.14%
Borsa
4825
-0.68%
Bitcoin
313.694
-0.49%
BTXN Coin
5.91
-1.50%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    24 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte kazandıran şanslı numaralar..

    Şans oyunu tutkunları 24 Kasım 2022 tarihli SÜper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. İşte çekiliş sonuçları..
    • 25.11.2022 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    24 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte kazandıran şanslı numaralar..

    Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılır.

    Dün akşam gerçekleştirilen 24 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

    Büyük ikramiyenin 10.313.610,41 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 24 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları..

    24 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları

    Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

    6 - 10 - 17 - 23 - 54 - 57


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Esenler'de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası
    İç Haber

    Esenler'de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası

    Osman Bukari'den Ronaldo'yu kızdıran sevinç
    Dünya Kupası

    Osman Bukari'den Ronaldo'yu kızdıran sevinç

    Görüş Bildir