24 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte kazandıran şanslı numaralar..

Şans oyunu tutkunları 24 Kasım 2022 tarihli SÜper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. İşte çekiliş sonuçları..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılır.

Dün akşam gerçekleştirilen 24 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Büyük ikramiyenin 10.313.610,41 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 24 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları..

24 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

6 - 10 - 17 - 23 - 54 - 57